Директор Всего выпустил джазовый альбом «Отпуск»

«„Отпуск“ — действительно важная для меня работа, ведь именно в этом альбоме мне удалось обрести новый для себя звук и поработать в команде с одними из лучших джазовых музыкантов. Каждый альбом Директора Всего — это как запуск нового бизнеса: приходится использовать новые инструменты, подходы, менять жанр. Поэтому, когда я думал о следующем альбоме пару лет назад, мне показалось, что записать джазовый альбом — это отличный челлендж, который поможет вывести мой бизнес на новый уровень, к тому же джаз — это любимый жанр», — рассказал об альбоме Директор Всего.