Директор Всего выпустил джазовый альбом «Отпуск»

На стримингах появился новый альбом Директора Всего «Отпуск». В его основу легли импровизации с группой московских музыкантов, не раз выступавших с артистом. За барабаны сел Михаил Фоченков (Crookee), на саксофоне сыграл Азат Гайфуллин, а Артем Баскаков ответственен за бас и контрабас. Их концерты часто проходят на джазовых площадках страны.
Рэп на пластинке читает Котзи Браун. Сведением занимался Евгений Горбунов, который работал с NRKTK, «ГШ» и «Интурист».
«„Отпуск“ — действительно важная для меня работа, ведь именно в этом альбоме мне удалось обрести новый для себя звук и поработать в команде с одними из лучших джазовых музыкантов. Каждый альбом Директора Всего — это как запуск нового бизнеса: приходится использовать новые инструменты, подходы, менять жанр. Поэтому, когда я думал о следующем альбоме пару лет назад, мне показалось, что записать джазовый альбом — это отличный челлендж, который поможет вывести мой бизнес на новый уровень, к тому же джаз — это любимый жанр», — рассказал об альбоме Директор Всего.
«„Отпуск“ — история, в которой Директор Всего наконец-то может расслабиться, оставить свой костюм дома, а непрекращающиеся бизнес-задачи в кабинете офиса и отдохнуть», — говорится в описании релиза.