Власти Греции раздадут гражданам деньги на еду

Греция собирается раздать деньги на еду 85% домохозяйств, что составляет около 8,4 млн граждан. Об этом сообщил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис, пишет РБК.
За счет бюджетных субсидий планируется покрыть 10% расходов на питание для большинства домохозяйств в течение шести месяцев с февраля 2023 года. Деньги возьмут из сборов налогов на избыточную прибыль двух нефтеперерабатывающих заводов страны.
Расходы бюджета составят 650 млн евро. На данный момент правительство потратило чуть более 15 млрд евро на смягчение последствий инфляции.
Накануне парламент Греции проголосовал за принятие госбюджета страны на 2023 год. Он предусматривает рост ВВП на 1,8% — до 224,134 млрд евро. Прогнозируется, что рост инфляции тоже увеличится — на 5% в 2023-м с 9,7% в этом году.