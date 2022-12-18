Власти Греции раздадут гражданам деньги на еду

Накануне парламент Греции проголосовал за принятие госбюджета страны на 2023 год. Он предусматривает рост ВВП на 1,8% — до 224,134 млрд евро. Прогнозируется, что рост инфляции тоже увеличится — на 5% в 2023-м с 9,7% в этом году.