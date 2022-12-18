Дональд Гловер сыграет главную роль в сольнике об одном из противников Человека-паука

Дональд Гловер получил главную роль в фильме Sony о злодее из вселенной Человека-паука, сообщают Variety и Deadline. Он появится в образе музыканта Гипно-Хастлера.
Гипно-Хастлер и его группа Mercy Killers грабили своих слушателей, используя специальную технику и вводя людей в гипноз. Персонажа в 1970-х создал автор енота Ракеты Билл Мантло, а впервые в комиксах злодей появился в 1978 году.
Гловер также выступит продюсером проекта. Сценарий напишет Майлз Марфи. Подробности сюжета пока безымянного фильма держатся в секрете. Режиссер еще не назначен.
THR пишет, что Гловера привлекла музыкальная сторона, хотя Гипно-Хастлер часто фигурирует в списках худших злодеев Человека-паука.
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