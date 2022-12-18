Реклама
Новости

Дональд Гловер сыграет главную роль в сольнике об одном из противников Человека-паука

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:58

Дональд Гловер получил главную роль в фильме Sony о злодее из вселенной Человека-паука, сообщают Variety и Deadline. Он появится в образе музыканта Гипно-Хастлера.

Гипно-Хастлер и его группа Mercy Killers грабили своих слушателей, используя специальную технику и вводя людей в гипноз. Персонажа в 1970-х создал автор енота Ракеты Билл Мантло, а впервые в комиксах злодей появился в 1978 году.

Гловер также выступит продюсером проекта. Сценарий напишет Майлз Марфи. Подробности сюжета пока безымянного фильма держатся в секрете. Режиссер еще не назначен.

THR пишет, что Гловера привлекла музыкальная сторона, хотя Гипно-Хастлер часто фигурирует в списках худших злодеев Человека-паука.

Подробности по теме
Хороший, плохой, злой: кто такой Дональд Гловер и почему он станет великим
расскажите друзьям
люди
Дональд Гловер
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»