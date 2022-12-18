«Город под подошвой» Оксимирона* прозвучал в шоу Netflix. На его фоне появляются силовики

Премьера «Рекрута» на стриминге состоялась 16 декабря. Ной Сентинео сыграл молодого юриста Оуэна, устроившегося в ЦРУ. По сюжету его герой обнаруживает письмо с угрозами от бывшего агента Макса Меладзе (Лора Хэддок) и оказывается втянут в опасный международный заговор.