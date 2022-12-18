«Город под подошвой» Оксимирона* прозвучал в шоу Netflix. На его фоне появляются силовики

Трек российского рэпера Оксимирона* «Город под подошвой» появился в сериале Netflix «Рекрут». Это заметил ведущий телеграм-канала «Федор, Бонд и Чук».
Трек звучит в открывающей сцене второго эпизода «Рекрута», действие которой разворачивается в Минске. На фоне музыки и читки Оксимирона появляются кадры высокопоставленного представителя военного блока.
Премьера «Рекрута» на стриминге состоялась 16 декабря. Ной Сентинео сыграл молодого юриста Оуэна, устроившегося в ЦРУ. По сюжету его герой обнаруживает письмо с угрозами от бывшего агента Макса Меладзе (Лора Хэддок) и оказывается втянут в опасный международный заговор.
Производством шоу занимались режиссер Даг Лайман и шоураннер «Новичка» Алекси Хоули.