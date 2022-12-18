Реклама
Новости

«Город под подошвой» Оксимирона* прозвучал в шоу Netflix. На его фоне появляются силовики

Рустам Абдуллин
Сегодня в 10:59

Трек российского рэпера Оксимирона* «Город под подошвой» появился в сериале Netflix «Рекрут». Это заметил ведущий телеграм-канала «Федор, Бонд и Чук».

Трек звучит в открывающей сцене второго эпизода «Рекрута», действие которой разворачивается в Минске. На фоне музыки и читки Оксимирона появляются кадры высокопоставленного представителя военного блока.

Премьера «Рекрута» на стриминге состоялась 16 декабря. Ной Сентинео сыграл молодого юриста Оуэна, устроившегося в ЦРУ. По сюжету его герой обнаруживает письмо с угрозами от бывшего агента Макса Меладзе (Лора Хэддок) и оказывается втянут в опасный международный заговор.

Производством шоу занимались режиссер Даг Лайман и шоураннер «Новичка» Алекси Хоули.

* Оксимирон внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

расскажите друзьям
теги
NetflixЦРУМинюст России
люди
Лора ХэддокДаг Лайман
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»