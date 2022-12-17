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Сборная Хорватии завоевала бронзу на чемпионате мира по футболу, обыграв команду Марокко

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:27

Сборная Хорватии обыграла Марокко со счетом 2:1 и завоевала бронзу на чемпионате мира по футболу, который проходит в Катаре. Все голы были забиты в первом тайме.

Первый гол забил хорватский футболист Йошко Гвардиол (7-я минута), затем отличился марокканец Ашраф Дари (9-я минута). Последний гол забил Мислав Оршич (42-я минута).

Для команды Хорватии это уже третья медаль ЧМ за 24 года существования как самостоятельной сборной. В 2018 году хорваты завоевывали серебро, а первая бронза у них появилась в 1998 году, на их первом ЧМ.

18 декабря состоится финальный матч между Францией и Аргентиной.

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Мислав Оршич
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