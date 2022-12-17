Американский музей обнаружил один из первых автопортретов Сезанна под его полотном с натюрмортом

Исследователи Художественного музея Цинциннати (Cincinnati Art Museum, CAM), одного из старейших в США, обнаружили неизвестный ранее портрет французского живописца Поля Сезанна под одним из его натюрмортов. О сюжете рассказывает ArtNet.
Открытие принадлежит главному реставратору музея Серене Урри. Название картины, под слоем краски на которой найдено изображение, — «Натюрморт с хлебом и яйцами». Она была написана в 1865 году, в собрании CAM находится с 1955-го.
Сама датировка полотна — это не очень распространенное для Сезанна явление. Он, как принято считать, по большей части избегал и дат, и названий.
Урри заметила на поверхности картины несколько трещин — они были сконцентрированы в двух точках холста. Сквозь трещины виднелась краска белого цвета. Далее был задействован рентгеновский анализ — сам аппарат предоставила местная больница. Полученное изображение перевернули на 90 градусов — и стало очевидно, что это портрет.
Запечатленного на нем мужчину сочли именно Сезаном оттого, что на подавляющем большинстве автопортретов он развернут полубоком, но лицо его направлено на смотрящего — так же, как и здесь. «Если бы это был портрет кого‑то еще, то натурщик, полагаю, не был бы расположен под углом к нам», — заявила Урри.
Учитывая датировку и исполнение, картина принадлежит к так называемому «темному периоду» Сезанна, который, как считают исследователи, закончился в начале 1870-х — тогда художник познакомился с Камилем Писсарро, а затем сблизился с импрессионистским кругом.
Прежде его палитра состояла преимущественно из темных, мрачных оттенков, затем начала меняться в сторону более светлых, свежих, ярких цветов.
Всего в собрании Художественного музея Цинциннати было лишь две картины Поля Сезанна. Теперь же Серена Урри — отчасти в шутку, отчасти нет — заявила: «Благодаря этому открытию от двух мы перешли к трем».
Музей намерен продолжить исследования полотна с помощью более совершенных технологий в надежде выяснить, какие цвета были использованы для автопортрета. На основе этих выкладок может быть организована и специальная выставка — однако о точных планах Урри и ее коллеги не сообщили.
В июле была обнаружена другая подобная находка: под верхним слоем картины «Голова крестьянки в белом чепце» (1885) Винсента Ван Гога также нашли его автопортрет — и также один из наиболее ранних.