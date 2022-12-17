Американский музей обнаружил один из первых автопортретов Сезанна под его полотном с натюрмортом

Запечатленного на нем мужчину сочли именно Сезаном оттого, что на подавляющем большинстве автопортретов он развернут полубоком, но лицо его направлено на смотрящего — так же, как и здесь. «Если бы это был портрет кого‑то еще, то натурщик, полагаю, не был бы расположен под углом к нам», — заявила Урри.