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«Уэнсдей» могут продлить на второй сезон в следующем году

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:58

Сериал «Уэнсдей» продлят на второй сезон в 2023 году, сообщили Deadline источники. Продюсеры и сценаристы уже обсуждают продолжение и подбирают локации.

Deadline называет сложившую ситуацию необычной: «Уэнсдей» выходит на Netflix, а производством будет заниматься Amazon, выкупивший студию MGM за 8,5 млрд долларов. Стримингу и компании Джеффа Безоса предстоит решить некоторые вопросы — инсайдеры полагают, что переговоры пройдут без особых проблем.

«Это отличный сигнал сообществу, что Amazon Studios серьезно относится к сотрудничеству с конкурентами и участию в чужих проектах», — сказал один из инсайдеров.

Шоу с Дженной Ортегой уже перешагнуло отметку в 1 млрд часов просмотров — это всего третье шоу, которому удалось достичь таких показателей менее чем за месяц. «Уэнсдей» обогнала «Монстра» и стала вторым по популярности сериалом США после четвертого сезона «Очень странных дел».

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Джефф Безос
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