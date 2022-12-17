«Уэнсдей» могут продлить на второй сезон в следующем году

Сериал «Уэнсдей» продлят на второй сезон в 2023 году, сообщили Deadline источники. Продюсеры и сценаристы уже обсуждают продолжение и подбирают локации.
Deadline называет сложившую ситуацию необычной: «Уэнсдей» выходит на Netflix, а производством будет заниматься Amazon, выкупивший студию MGM за 8,5 млрд долларов. Стримингу и компании Джеффа Безоса предстоит решить некоторые вопросы — инсайдеры полагают, что переговоры пройдут без особых проблем.
«Это отличный сигнал сообществу, что Amazon Studios серьезно относится к сотрудничеству с конкурентами и участию в чужих проектах», — сказал один из инсайдеров.
Шоу с Дженной Ортегой уже перешагнуло отметку в 1 млрд часов просмотров — это всего третье шоу, которому удалось достичь таких показателей менее чем за месяц. «Уэнсдей» обогнала «Монстра» и стала вторым по популярности сериалом США после четвертого сезона «Очень странных дел».