«Уэнсдей» могут продлить на второй сезон в следующем году

Шоу с Дженной Ортегой уже перешагнуло отметку в 1 млрд часов просмотров — это всего третье шоу, которому удалось достичь таких показателей менее чем за месяц. «Уэнсдей» обогнала «Монстра» и стала вторым по популярности сериалом США после четвертого сезона «Очень странных дел».