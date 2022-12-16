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Джейсон Момоа рассказывает о легендарном скалолазе Крисе Шарме в трейлере «Восхождения»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:13

На стриминговом сервисе HBO Max опубликовали трейлер реалити-сериала «Восхождение» («The Climb»), созданного актером Джесоном Момоа («Аквамен») и легендарным скалолазом Крисом Шармом.

Ролик предваряет выход на платформе шоу, посвященного соревнованиям альпинистов-любителей. Участникам проекта предстоит пройти серию серьезных испытаний в борьбе за статус лучшего непрофессионального скалолаза в мире.

Победитель состязаний заключит контракт со спонсором, который позволит развивать альпинистскую карьеру, а также получит приз в 100 тыс. долларов. Предполагается, что шоу позволит зрителям узнать больше о скалолазании и силе человеческого духа.

С помощью этого реалити Момоа поделится своей страстью к альпинизму, о которой он рассказывает в трейлере. Он выступит ведущим шоу вместе с двумя выдающимися скалолазами, одним из которых окажется Шарм.

«Мы решили устроить соревновние, чтобы вдохновить новое поколение скалолазов. И мы заполучили чемпионку по скалолазанию Мэган Мартин», — рассказал Шарм о третьей ведущей. «Это как Супермен и Чудо-женщина», — пояснил Момоа в ролике.

Команда «Восхождения» провела съемки на Майорке и в Иордании. Какие вершины удалось покорить участникам шоу, можно будет узнать с 12 января. В этот день три первых эпизода шоу появятся на HBO Max.

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