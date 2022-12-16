Анджелина Джоли перестала быть спецпосланником ООН по делам беженцев

Американская актриса Анджнлина Джоли покинула пост специального посланника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Об этом сообщил сайт организации.
Джоли сотрудничала с УВКБ более 20 лет. Актриса занималась защитой прав насильственно перемещенных лиц по всему миру. Теперь она намерена посвятить себя «более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека».
Согласно заявлению организации, Джоли «продолжит работать над созданием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы». В планах кинозвезды — работа непосредственно с местными организациями.
«УВКБ ООН работал с мисс Джоли с 2001 года, а в 2012 году она была назначена спецпосланником. В этой важнейшей роли она использовала свой мощный голос для повышения осведомленности и поддержки беженцев, а также для призыва к срочным действиям и решениям для людей, вынужденных перемещаться», — отметили в УВКБ.
На счету Джоли — более 60 полевых миссий, засвидетельствовавших страдания людей в разных странах. Недавно актриса вернулась из Йемена и Буркина-Фасо — там она встречалась с перемещенными лицами.
«После долгого и успешного сотрудничества с УВКБ ООН я ценю ее желание изменить свою работу и поддерживаю ее решение. Я знаю, что проблема беженцев останется близкой ее сердцу», — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.