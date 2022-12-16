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Анджелина Джоли перестала быть спецпосланником ООН по делам беженцев

Юлия Онодэра
Вчера в 22:46

Американская актриса Анджнлина Джоли покинула пост специального посланника Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ). Об этом сообщил сайт организации.

Джоли сотрудничала с УВКБ более 20 лет. Актриса занималась защитой прав насильственно перемещенных лиц по всему миру. Теперь она намерена посвятить себя «более широкому кругу гуманитарных вопросов и вопросов прав человека».

Согласно заявлению организации, Джоли «продолжит работать над созданием более равноправной, справедливой и инклюзивной международной системы». В планах кинозвезды — работа непосредственно с местными организациями.

«УВКБ ООН работал с мисс Джоли с 2001 года, а в 2012 году она была назначена спецпосланником. В этой важнейшей роли она использовала свой мощный голос для повышения осведомленности и поддержки беженцев, а также для призыва к срочным действиям и решениям для людей, вынужденных перемещаться», — отметили в УВКБ.

На счету Джоли — более 60 полевых миссий, засвидетельствовавших страдания людей в разных странах. Недавно актриса вернулась из Йемена и Буркина-Фасо — там она встречалась с перемещенными лицами.

«После долгого и успешного сотрудничества с УВКБ ООН я ценю ее желание изменить свою работу и поддерживаю ее решение. Я знаю, что проблема беженцев останется близкой ее сердцу», — заявил Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди.

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Анджелина ДжолиФилиппо Гранди
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