Анджелина Джоли перестала быть спецпосланником ООН по делам беженцев

«УВКБ ООН работал с мисс Джоли с 2001 года, а в 2012 году она была назначена спецпосланником. В этой важнейшей роли она использовала свой мощный голос для повышения осведомленности и поддержки беженцев, а также для призыва к срочным действиям и решениям для людей, вынужденных перемещаться», — отметили в УВКБ.