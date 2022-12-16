Forbes: TikTok уволил большую часть сотрудников в России. Компания назвала данные преувеличенными

Российское подразделение TikTok сократило большую часть своих сотрудников. Уволить могли до 500 человек, оставив в штате только 10 сотрудников, сообщили Forbes два знакомых с планами компании источника и близкий к локальному офису собеседник.
«Всего в штате остается около 10 человек, что в принципе говорит о том, что TikTok ставит крест на развитии в России и возвращаться к нам не планирует, а скорее всего, и вовсе уйдет страны», — написал накануне автор телеграм-канала «Русский маркетинг» Семен Ефимов. Forbes также пишет о десяти оставшихся специалистах команды гейминга TikTok, которых релоцируют в Дубай.
Российский офис также предлагал сотрудникам релокацию в Казахстан, где открыл офис. «Но зарплаты там соответствовали бы уровню заработков в стране. Желающих особо не нашлось», — говорит источник. В ноябре РБК писал, что после объявления частичной мобилизации в России TikTok предлагал российским сотрудникам переехать на работу в Казахстан, Армению или Киргизию.
Подразделение TikTok в Москве, отвечающее за развитие соцсети в Восточной Европе, не стало называть точное количество сотрудников, попавших под сокращение. Однако после публикации в Forbes пресс-служба компании заявила vc.ru, что уволенных «гораздо меньше 500 человек», а тех, кого оставили в штате, гораздо больше 10.
По словам источника Forbes, провести увольнения решили из‑за того, что уже более полугода компания «держала людей на зарплате, не получая выручку». В Индии, где TikTok заблокировали в 2020 году, сокращения начались менее чем через полгода, отметил он.
6 марта TikTok запретил загружать новые видео пользователям из России и перестал показывать им ролики из‑за рубежа. Платформа приостановила работу в стране из‑за закона о фейках.