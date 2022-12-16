Forbes: TikTok уволил большую часть сотрудников в России. Компания назвала данные преувеличенными

«Всего в штате остается около 10 человек, что в принципе говорит о том, что TikTok ставит крест на развитии в России и возвращаться к нам не планирует, а скорее всего, и вовсе уйдет страны», — написал накануне автор телеграм-канала «Русский маркетинг» Семен Ефимов. Forbes также пишет о десяти оставшихся специалистах команды гейминга TikTok, которых релоцируют в Дубай.