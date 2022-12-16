В Москве и Петербурге появились фуд-траки с бесплатными глинтвейном и медовейником. Вот где их найти

В Москве фуд-траки будут стоять 17 и 18 декабря на ВДНХ, 22 декабря на улице Льва Толстого, 16, 24 декабря в Таганском парке, у катка, а 25 декабря — в парке имени Баумана. График работы: с 12.00 до 22.00.