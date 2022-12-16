В Москве и Петербурге появились фуд-траки с бесплатными глинтвейном и медовейником. Вот где их найти

«Яндекс Лавка» запустила на улицах Москвы и Петербурга брендированные фуд-траки с бесплатными новогодними напитками и десертами. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе сервиса.
В ассортименте четыре фирменных напитка — горячий кофе, чай, глинтвейн и пунш, а также два вида десертов — шоколадная колбаса и медовейник (комбинация медовика и пирожного «Муравейник»).
В Москве фуд-траки будут стоять 17 и 18 декабря на ВДНХ, 22 декабря на улице Льва Толстого, 16, 24 декабря в Таганском парке, у катка, а 25 декабря — в парке имени Баумана. График работы: с 12.00 до 22.00.
В Петербурге попробовать новогодние лакомства можно 17 декабря на Елагином острове, 18 декабря в Никольских рядах, 24 декабря в «Севкабель Порту», 25 декабря в «Меге Парк Дыбенко».
Новинки из новогодней линии доступны и в приложении «Яндекс Лавки». Там же можно найти салаты, идеи для подарков, лапник, а скоро появятся елки.