Клиенты «СберМаркета» получат теплые перчатки, которые смогут подарить курьерам других сервисов

Зимние перчатки — очень нужная для курьеров вещь. В среднем они проводят на улице от 2 до 8 часов в день и часто пользуются смартфоном: проверяют адреса доставки, строят маршруты и звонят клиентам. В декабре число заказов традиционно растет, и курьеры проводят на улице больше времени.