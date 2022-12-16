Клиенты «СберМаркета» получат теплые перчатки, которые смогут подарить курьерам других сервисов

«СберМаркет» запустил предновогоднюю акцию, которая продлится до 31 декабря. Клиенты вместе с заказом получат пару теплых сенсорных перчаток, которые смогут оставить себе или подарить курьерам других сервисов доставки.
Зимние перчатки — очень нужная для курьеров вещь. В среднем они проводят на улице от 2 до 8 часов в день и часто пользуются смартфоном: проверяют адреса доставки, строят маршруты и звонят клиентам. В декабре число заказов традиционно растет, и курьеры проводят на улице больше времени.
Курьеры «СберМаркета» уже получили перчатки как часть зимней экипировки, но у работников других сервисов их может не быть.
Акция «Перчатки доброты» пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Краснодаре, Уфе, Самаре, Омске, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге, Новосибирске, Воронеже, Челябинске и Нижнем Новгороде. Сборщики сервиса вкладывают перчатки в заказы в случайном порядке, их количество ограничено.