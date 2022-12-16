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Лига безопасного интернета проверит интервью Полозковой Дудю* на дискредитацию армии

Семён Гудошников
Сегодня в 13:25

Юристы Лиги безопасного интернета проверят интервью поэтессы Веры Полозковой Юрию Дудю* на дискредитацию Российской армии. Об этом глава организации Екатерина Мизулина рассказала телеканалу «360».

Если юристы лиги такую дискредитацию найдут, они обратятся в правоохранительные органы.

Высказывания Полозковой Мизулина назвала «редкостной дичью», заявив, что у поэтессы «уехавшие мозги». «Отрицать, что сотни детей на Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ, — за гранью понимания», — пояснила Мизулина.

Выпуск «вДудя», героиней которого стала Вера Полозкова, вышел накануне. Поэтесса обсудила с Дудем среди прочего военный конфликт на Украине и его влияние на детей.

* Юрий Дудь признан российским Минюстом СМИ — иностранным агентом.

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Вера ПолозковаЕкатерина МизулинаЮрий Дудь
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