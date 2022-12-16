Лига безопасного интернета проверит интервью Полозковой Дудю* на дискредитацию армии

Юристы Лиги безопасного интернета проверят интервью поэтессы Веры Полозковой Юрию Дудю* на дискредитацию Российской армии. Об этом глава организации Екатерина Мизулина рассказала телеканалу «360».
Если юристы лиги такую дискредитацию найдут, они обратятся в правоохранительные органы.
Высказывания Полозковой Мизулина назвала «редкостной дичью», заявив, что у поэтессы «уехавшие мозги». «Отрицать, что сотни детей на Донбассе погибли в результате бесчеловечных и жестоких действий киевского режима и обстрелов ВСУ, — за гранью понимания», — пояснила Мизулина.
Выпуск «вДудя», героиней которого стала Вера Полозкова, вышел накануне. Поэтесса обсудила с Дудем среди прочего военный конфликт на Украине и его влияние на детей.