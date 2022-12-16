Треки Feduk и Cardi B, альбомы Инстасамки и Slava Marlow: главные релизы этой пятницы

Новые альбомы Инстасамки и Slava Marlow, сингл Big Baby Tape с хитовым семплом «Like A G6», очередная дед-инсайд-пластинка $uicideboy$, фит Rosalía и Cardi B — эти и другие релизы в уже традиционной пятничной подборке от «Афиши Daily».
Slava Marlow
«Тузик»
Новый альбом Slava Marlow получил название «Тузик». Он начинается с двухминутной дорожки с инопланетными звуками, продолжается историями из жизни и заканчивается довольно тяжелым треком «Детские травмы», записанным совместно с «Платиной» и Лизой Маяк.
Сам Slava Marlow рассказывает, что вложил в этот альбом много «времени, эмоций и бабок» и уже доволен им, даже если не попадет в топ-чарты и не соберет миллионы прослушиваний, так как артист сделал «то, что хотел сделать, и это прекрасно». Главным треком пластинки и лучшим за всю свою карьеру певец называет сингл «Лиза», посвященный его однокласснице и первой любви.
Feduk
«Город несбывшихся надежд»
Feduk возвращается в наши плейлисты с меланхоличным синглом «Город несбывшихся надежд» про неудавшуюся любовь и «самый грустный в мире взгляд», который она после себя оставила. За саундтрек-продакшен отвечал лейбл Xuman Records.
«Хадн дадн»
«Португальский альбом»
Солистка группы «Хадн дадн» рассказала, что основная часть «Португальского альбома» была придумана во время путешествия по Испании, Португалии и Голландии в 2017 году. Тогда же Антон Моисеенко написал большинство хуков. Но только спустя четыре года, в 2021-м, Краминова приступила к аранжировкам и дописывала тексты.
Помимо Краминовой саунд-продакшеном занимались Никита Чернат и Дмитрий Гудничев, второй также был ответственен за сведение, а мастеринг упал на плечи Мити Кузьмичева. Автор обложки — Антон Моисеенко.
Предыдущие релизы в этой подборке были довольно грустными, поэтому предлагаем переключиться на более жизнеутверждающую композицию от The Weeknd. «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» — это ведущий саундтрек сиквела «Аватара». Над ним работали сразу три звукозаписывающих лейбла: канадский XO, а также американские Hollywood Records и Republic Records.
Мировая премьера фильма Джеймса Кэмерона прошла 6 декабря. А сегодня, 16 декабря, «Аватар: Путь воды» выходит в США — в честь этого состоялся и отдельный релиз «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)».
Instasamka
«Popstar»
Instasamka в своем новом альбоме «Popstar» собрала поп-треки, которые неожиданно слышать от певицы, преимущественно исполняющей хип-хоп. На пластинке можно найти переиздание хита «Popstar», фит с Moneyken и еще 9 треков в довольно похожей стилистке.
Rosalía & Cardi B
Despechá Rmx
Испанская певица Rosalía представила ремикс трека «Despechá», на этот раз созданный совместно с хип-хоп-исполнительницей Cardi B. Последняя в своих соцсетях написала, что была счастлива приложить руку к хиту.
Lida
«Новая рок-звезда»
Lida — российский поп-рейв-исполнитель, и это уже пятый его альбом. На фитах — CMH и GSPD с синглом «Сумасшедшая», а также Моргенштерн* («Цветы»).
Всего на пластинке восемь энергичных треков и один «Медляк». За продакшен отвечает Александр Воронин, Living Puff, Vhs Sound, Beatcaster и сам Николай Ромадов (настоящее имя исполнителя).
Saluki
«Hahaha»
Saluki выпустил новый хип-хоп-сингл в привычном стиле. В «Hahaha» рэпер рассказывает, что ему плевать на мнение окружающих, и для большей эффектности пять раз цитирует мем «Вы кто такие? Я вас не звал, идите *****».
Автор обложки — дизайнер Vanök. По его словам, она была создана с использованием нейросети, и это его первый подобный опыт. «Прикольно, как нейронки в руках разных людей выдают супер разные картинки, так что буду продолжать изучать и интегрировать в дизайн процесс», — рассказал он.
Big Baby Tape
«Like A G6»
От трека «Like A G6» 2010 года Big Baby Tape взял не только название и строчку для припева, но и весь популярный сэмпл. Звучит новый сингл так, будто рэпер и вовсе не менял звуковую дорожку, только наложил сверху собственный текст про девушку, которая любит дорогие подарки.
Juice WRLD
«Face 2 Face»
«Face 2 Face» — очередной посмертный трек Juice WRLD, выпущенный его командой. Он посвящен темным сущностям, которые пугают героиню клипа, а также являются отражением Juice WRLD, изображенного на обложке композиции.
$Uicideboy$ & Germ
«Dirtiestnastiest$uicide»
Дед-инсайд-дуэт $Uicideboy$ продолжает записывать мрачные хип-хоп-пластинки. На этот раз к музыкантам присоединился рэпер Germ. Название альбома «Dirtiestnastiest$uicide» дословно переводится как «Самое грязное и противное самоубийство», и это вполне самодостаточное объяснение его посыла.
* Моргенштерн признан в России иноагентом.