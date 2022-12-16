Треки Feduk и Cardi B, альбомы Инстасамки и Slava Marlow: главные релизы этой пятницы

Сам Slava Marlow рассказывает, что вложил в этот альбом много «времени, эмоций и бабок» и уже доволен им, даже если не попадет в топ-чарты и не соберет миллионы прослушиваний, так как артист сделал «то, что хотел сделать, и это прекрасно». Главным треком пластинки и лучшим за всю свою карьеру певец называет сингл «Лиза», посвященный его однокласснице и первой любви.