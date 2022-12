Треки Feduk и Cardi B, альбомы Инстасамки и Slava Marlow: главные релизы этой пятницы

Предыдущие релизы в этой подборке были довольно грустными, поэтому предлагаем переключиться на более жизнеутверждающую композицию от The Weeknd. «Nothing Is Lost (You Give Me Strength)» — это ведущий саундтрек сиквела «Аватара». Над ним работали сразу три звукозаписывающих лейбла: канадский XO, а также американские Hollywood Records и Republic Records.