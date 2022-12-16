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Две башни Саграда-Фамилии в Барселоне достроены — спустя 140 лет

Семён Гудошников
Сегодня в 09:40

Две башни собора Святого Семейства, спроектированного Антонио Гауди, были достроены спустя 140 лет после начала работ. Об этом говорится на официальном сайте храма.

Башни увенчаны фигурами быка и льва, которые, согласно христианской традиции, символизируют евангелистов Луку и Марка. 16 декабря после окончания рождественского концерта башни впервые осветятся.

Праздничная подсветка будет постоянно работать с 17 декабря по 8 января у этих двух башен, а также у башни Девы Марии, которую закончили в декабре прошлого года. В данный момент завершены три из шести центральных башен.

Возведение храма Святого Семейства началось в 1882 году по проекту архитектора Франсиско дель Вильяра, однако затем место главного архитектора занял Антонио Гауди. Он серьезно пересмотрел проект храма. Части базилики, построенные при жизни Гауди, внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Поначалу строительство храма велось исключительно на пожертвования каталонцев, но со временем на грандиозный проект стали выделяться деньги из бюджетных средств. Планировалось, что собор будет полностью готов к 2026 году, столетию с даты смерти Гауди, однако строительство замедлилось из‑за пандемии.

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Антонио Гауди
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