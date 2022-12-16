Кейт Хадсон выпустит дебютный альбом в 2023 году

По ее словам, она давно хотела попробовать себя в музыке, так как пела с подросткового возраста. Название пластинки, а также дата релиза пока держатся в секрете.
«У меня нет никаких ожиданий. Я просто хочу выпустить альбом, и делаю это. И я очень горжусь этим. Не могу дождаться», — рассказала Хадсон.
Актриса не раз давала понять, что умеет петь. В 2019 году она опубликовала видео, на котором исполняет песню «Shallow» из фильма «Звезда родилась», занимаясь пилатесом.
Кроме того, Хадсон исполняла множество музыкальных партий в качестве приглашенной учительницы танцев Кассандры Джули в четвертом сезоне «Хора».