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Кристофер Ллойд и Дермот Малрони снимется в «Человеке в длинном черном пальто»

Юлия Онодэра
Сегодня в 03:32

Звезда трилогии «Назад в будущее» Кристофер Ллойд, а также актеры Дермот Малрони, Нил МакДонох и Марк Фуэрштейн снимется в фильме «Человек в длинном черном пальто». Об этом рассказал Variety.

Картину поставит режиссер Сальвадор Литвак, снявший ранее комедию «Безумная семейка» и историческую драму «Спасение Линкольна». «Человек в длинном черном пальто» станет третьей полнометражной работой кинематографиста.

Фильм расскажет о трудном подростке, которого обвинили в убийстве, и детективе, который попытается доказать его невиновность, обнаружив настоящего убийцу.

«„Человек в длинном черном пальто“ — это стильный широкоэкранный нео-нуар-вестерн-триллер», — рассказал Литвак. Он добавил, что хотел бы создать уникальные пейзажи в своем фильме, которые в будущем смогут стать легендарными.

«Я хочу создать высокогорную пустыню 2022 года такой же культовой, как Долина монументов Джона Форда. Торговые центры, подразделения, линии электропередач, солнечные фермы и автомагистрали займут свое место рядом с холмами, балками, перекати-полями, ястребами и черепахами», — пояснил режиссер.

Литвак самостоятельно написал сценарий фильма в соавторстве со своей женой Ниной Давидович Литвак. Продюсером проекта выступит Ли Брода вместе с Эйми Шуф и Айзеном Роббинсом, а также Натали Марчиано. Съемки ленты уже начались в Калифорнии. Когда картина выйдет на экраны, пока не сообщается.

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Кристофер ЛлойдДжон Форд
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