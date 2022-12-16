Кристофер Ллойд и Дермот Малрони снимется в «Человеке в длинном черном пальто»

Литвак самостоятельно написал сценарий фильма в соавторстве со своей женой Ниной Давидович Литвак. Продюсером проекта выступит Ли Брода вместе с Эйми Шуф и Айзеном Роббинсом, а также Натали Марчиано. Съемки ленты уже начались в Калифорнии. Когда картина выйдет на экраны, пока не сообщается.