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Мишель Уильямс в роли скульптора в трейлере фильма «Showing Up»

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:13

На ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers появился трейлер фильма «Showing Up» («Появление»), главную роль в котором сыграла Мишель Уильямс («Горбатая гора», «Семь дней и ночей с Мэрилин»).

Актриса исполнила роль скульптора, готовящегося открыть новую выставку. Героиня, согласно синопсису, старается балансировать между своей жизнью в искусстве и ежедневными драмами, связанными с семьей и друзьями.

Режиссером картины выступила Келли Райхардт («Первая корова», «Несколько женщин», «Ночные движения»). В актерский состав проекта вошли Хонг Чау, Джон Магаро, Андре Бенджамин и Джадд Херш.

Уильямс сотруничает с Райхардт уже в четвертый раз. Ранее актриса и режиссер работали вместе над фильмами «Венди и Люси», «Обход Мика» и «Несколько женщин».

Сценарием «Showing Up» Райхардт занималась вместе с Джонатаном Рэймондом. Фильм выйдет в прокат весной 2023 года. Его выпустит кинокомпания А24.

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Мишель УильямсКелли РайхардтДжон МагароАндре БенджаминДжадд Херш
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