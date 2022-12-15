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Вышел трейлер фильма «Spinning Gold» об истории лейбла Casablanca Records

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:45

В сети появился трейлер фильма «Spinning Gold», рассказывающего об истории музыкального лейбла Casablanca Records, на котором записывали Донну Саммер, Глэдис Найт, группы Kiss и The Isley Brothers.

Фильм выйдет на экраны 31 марта 2023 года. Он покажет, как крупнейший независимый лейбл справился с долгами и давлением конкурентов, став настоящей легендой музыкальной индустрии.

Картина поведает о продюсере Ниле Богарте, основателе Casablanca Records. Он вместе с командой молодых любителей музыки изменил индустрию благодаря, как отмечает синопсис, «сочетанию творческого безумия» и веры друг в друга.

Как заявили создатели фильма, они рассказали в «Spinning Gold» «историю столь невероятную, что она может быть только правдой». Режиссером и сценаристом ленты стал Тимоти Скотт Богарт.

В актерский состав проекта вошли Wiz Khalifa, Джейсон Деруло, Pink Sweat$, Тайла Паркс, Ледиси, Джереми Джордан, Мишель Монахан, Джей Фэроу, Дэн Фоглер, Джейсон Айзекс, Линдси Фонсека, Крис Редд, Кейси Лайкс и Себастьян Манискалко.

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