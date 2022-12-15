США ввели санкции против глав «Норникеля» и РЖД, а также российских губернаторов

США ввели санкции в отношении главы «Норникеля» Владимира Потанина, его жены и детей. Об этом сообщает американский Минфин.
РБК уточняет, что банк «Тинькофф» и «Норникель», долями в которых владеет холдинг «Интеррос» Потанина, под ограничения не попали.
При этом сам «Интеррос», а также Росбанк, доли которых принадлежат Благотворительному фонду Потанина, в санкционном списке указаны. А вместе с ними санкции наложены на 17 дочерних структур ВТБ.
Кроме того, ограничения введены против главы РЖД Олега Белозерова, губернаторов Курской области Романа Старовойта, Брянской области Александра Богомаза, Челябинской области Алексея Текслера, Красноярского края Александра Усса, Московской области Андрея Воробьева, Калининградской области Антона Алиханова.