Госдума упразднила возрастную маркировку от 0+ до 16+ для книг и произведений искусства

В первом чтении законопроект был принят Думой еще в декабре 2019 года. Как заявляла глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» и пьеса Уилльяма Шекспира «Ромео и Джульетта» продаются в магазинах с маркировками 18+ и 16+ соответственно. Из‑за этого, добавила она, ретейлеры могут нарваться на штрафы.