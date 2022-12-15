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Госдума упразднила возрастную маркировку от 0+ до 16+ для книг и произведений искусства

Денис Ламехов
Сегодня в 17:18

Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об отмене обязательной возрастной маркировки от 0+ до 16+ для книг и произведений искусства, пишет ТАСС.

Так, согласно документу, включенные в программы общего образования книги не могут быть запрещены к распространению среди детей, за исключением категории 18+. Эта маркировка остается единственной обязательной. Применение промежуточной маркировки остается на усмотрение владельцев прав на произведения, музеев и других культурных институций.

Вместо нее предложено использовать общие формулировки: «для семейного чтения», «для дошкольников», «для детей среднего школьного возраста», «не рекомендовано для детей».

Из‑под действия закона выводятся основные тексты традиционных для России религий. В прокатном удостоверении фильмов должна содержаться информация о запрете распространения среди детей.

В первом чтении законопроект был принят Думой еще в декабре 2019 года. Как заявляла глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» и пьеса Уилльяма Шекспира «Ромео и Джульетта» продаются в магазинах с маркировками 18+ и 16+ соответственно. Из‑за этого, добавила она, ретейлеры могут нарваться на штрафы.

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Елена ЯмпольскаяМихаил ШолоховУилльям Шекспир
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