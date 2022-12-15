Госдума упразднила возрастную маркировку от 0+ до 16+ для книг и произведений искусства

Так, согласно документу, включенные в программы общего образования книги не могут быть запрещены к распространению среди детей, за исключением категории 18+. Эта маркировка остается единственной обязательной. Применение промежуточной маркировки остается на усмотрение владельцев прав на произведения, музеев и других культурных институций.
Вместо нее предложено использовать общие формулировки: «для семейного чтения», «для дошкольников», «для детей среднего школьного возраста», «не рекомендовано для детей».
Из‑под действия закона выводятся основные тексты традиционных для России религий. В прокатном удостоверении фильмов должна содержаться информация о запрете распространения среди детей.
В первом чтении законопроект был принят Думой еще в декабре 2019 года. Как заявляла глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская, роман Михаила Шолохова «Тихий Дон» и пьеса Уилльяма Шекспира «Ромео и Джульетта» продаются в магазинах с маркировками 18+ и 16+ соответственно. Из‑за этого, добавила она, ретейлеры могут нарваться на штрафы.