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Бойцу ММА Новоселову назначили пять лет колонии за сексуальное насилие
Виктория Шанина
Сегодня в 16:09

Суд в Москве приговорил бойца ММА Максима Новоселова к пяти годам колонии. Он признан виновным в совершении изнасилования (часть 1 статьи 131 УК) и насильственных действий сексуального характера (часть 1 статьи 132 УК), сообщает столичная прокуратура.

По версии следствия, в марте 2022 года Новоселов познакомился с 18-летней девушкой в «одном из развлекательных заведений» Подмосковья. Он предложил отвезти ее домой на своем автомобиле, но поехал в другую сторону, после чего девушка попросила его остановиться. Максим Новоселов припарковался в районе 74-го километра МКАД, девушка пошла искать такси, но спортсмен схватил ее за руку и «потащил в крытый надземный пешеходный переход».

В переходе Новоселов толкнул девушку, та ударилась о бетонную стену. После мужчина ударил ее рукой в живот и, воспользовавшись своим «физическим превосходством», изнасиловал девушку, несмотря на ее просьбы прекратить.

Приговор Новоселова пока не вступил в законную силу. Он может оспорить решение суда.

Ранее Максим Новоселов уже имел судимости. В 1993-м ему назначили 14 лет колонии по обвинению в убийстве, а в 2012-м спортсмен был осужден на 3,5 года колонии за «покровительство наркобизнесу». «В его действиях признан опасный рецидив», — пишет прокуратура Москвы.

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