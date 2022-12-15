Бойцу ММА Новоселову назначили пять лет колонии за сексуальное насилие

По версии следствия, в марте 2022 года Новоселов познакомился с 18-летней девушкой в «одном из развлекательных заведений» Подмосковья. Он предложил отвезти ее домой на своем автомобиле, но поехал в другую сторону, после чего девушка попросила его остановиться. Максим Новоселов припарковался в районе 74-го километра МКАД, девушка пошла искать такси, но спортсмен схватил ее за руку и «потащил в крытый надземный пешеходный переход».