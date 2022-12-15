Второй сезон «Колец власти» снимет полностью женская команда режиссеров

Грядущий второй сезон сериала Amazon Studios «Властелин колец: Кольца власти» снимет полностью женская команда режиссеров. Об этом сообщает Deadline.
В качестве постановщиков выступят:
- Шарлотта Брендстрем, снявшая 6-ю серию «Колец власти», в которой была показана большая батальная сцена. Во втором сезоне она поработает над четырьмя эпизодами, а также выступит в качестве соисполнительного продюсера;
- Санаа Хамри, известная по таким проектам, как «Бесстыжие» (4 серии), «Элементарно» (4 серии) и «Американские истории ужасов» (1 серия), снимет только два эпизода;
- Луиза Хупер («Песочный человек», «Внутри девятого номера», «Ведьмак») также поставит всего два эпизода «Колец власти».
Действие сериала разворачивается за тысячи лет до формирования Братства Кольца. А именно после поражения Моргота и разгадки тайны, где находится его верный ученик Саурон.
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