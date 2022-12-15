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Второй сезон «Колец власти» снимет полностью женская команда режиссеров
Дарья Мельникова
Сегодня в 12:00

Грядущий второй сезон сериала Amazon Studios «Властелин колец: Кольца власти» снимет полностью женская команда режиссеров. Об этом сообщает Deadline.

В качестве постановщиков выступят:

  • Шарлотта Брендстрем, снявшая 6-ю серию «Колец власти», в которой была показана большая батальная сцена. Во втором сезоне она поработает над четырьмя эпизодами, а также выступит в качестве соисполнительного продюсера;
  • Санаа Хамри, известная по таким проектам, как «Бесстыжие» (4 серии), «Элементарно» (4 серии) и «Американские истории ужасов» (1 серия), снимет только два эпизода;
  • Луиза Хупер («Песочный человек», «Внутри девятого номера», «Ведьмак») также поставит всего два эпизода «Колец власти».

Действие сериала разворачивается за тысячи лет до формирования Братства Кольца. А именно после поражения Моргота и разгадки тайны, где находится его верный ученик Саурон.

По данным Amazon, первый сезон проекта посмотрели более 100 млн человек по всему миру. Первые два эпизода «Колец власти» за первые сутки после выхода увидели свыше 25 млн человек.

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Шарлотта БрендстремЛуиза Хупер
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