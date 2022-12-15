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В магазинах России заканчивается Pringles
Дарья Мельникова
Сегодня в 11:10

В магазинах России начали заканчиваться чипсы Pringles, которые девять месяцев назад объявили о своем уходе из страны. Об этом сообщает РБК.

Продукция уже закончилась у второго по обороту продавца товаров повседневного спроса — торговой сети «Магнит». У «Ленты» и «Верного» запасы остались «минимальные». РБК направил запрос «Пятерочке», «Перекрестку», «Чижику», «Ашану» и Metro Cash&Carry.

Американская компания Kellogg, представленная в России брендами «Любятово», Extra, Dinosaurs и другими, решила приостановить инвестиции и поставки своей продукции в Россию еще в марте 2022 года.

Представитель российского подразделения Kellogg подтвердил, что импортные поставки Pringles были приостановлены весной 2022 года правообладателем Kellogg Europe Trading Limited. Теперь сети планируют заменить чипсы аналогами, в том числе российскими.

В 2021 году на долю России приходился 1% от всего бизнеса компании. В прошлом году выручка «Келлогг Рус» составила 14 млрд рублей, чистая прибыль — 888 млн.

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"Магнит"Ашан
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