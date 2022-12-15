Франция обыграла Марокко на ЧМ-2022 и вышла в финал

Сборная Франции обыграла Марокко со счетом 2:0 в полуфинале чемпионата мира по футболу, который проходит в Катаре. Об этом пишет Би-би-си.
На пятой минуте матча француз Антуан Гризманн перед пас Киллиану Мбаппе, но его удар дважды блокировали защитники. После второй попытки мяч отскочил к Тео Эрнандесу, и защитник забросил его в ворота.
Второй гол забросил Коло Муани с подачи Мбаппе за 10 минут до окончания основного времени. Примечательно, что на тот момент Муани только вышел на замену, его первое за игру касание отправило мяч в ворота.
Несмотря на очевидное преимущество Франции, весь стадион болел за Марокко. Это первая сборная среди африканских или исламских стран, которой удалось дойти до полуфинала ЧМ.
Фанаты были так расстроены результатом игры, что устроили беспорядки в центре Парижа, Лансе, Амстердаме, Брюсселе и других европейских городах, а также во французских Авиньоне и Ницце. Одному из жителей столицы Бельгии закидали дом камнями из‑за висевшего на балконе флага Франции.
В финале Франция сразится за чемпионский кубок с Аргентиной, матч пройдет 18 декабря. За день до этого станет известен обладатель третьего места в турнире по итогам матча Марокко — Хорватия.