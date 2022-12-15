Италия перестанет оформлять визы россиянам с загранпаспортами старого образца

Визовые центры Италии с 15 декабря не будут принимать для оформления виз российские загранпаспорта с пятилетним сроком действия. Об этом сообщил «Интерфакс».
Визы смогут оформить только те россияне, которые владеют биометрическими документами нового образца — они действуют в течение 10 лет. Это ограничение коснется в том числе путешественников, получающих визы через турагентства.
«По оценкам участников туристического рынка, процент туристов, у которых на руках паспорта старого образца, в целом небольшой. Большинство россиян, особенно в крупных городах, получают биометрические паспорта», — отметили в Ассоциации туроператоров России.
В организации добавили, что в регионах же распространенность загранпаспортов нового образца не столь широка. «Люди считают, что для поездки в Турцию или Египет раз в год им будет достаточно и пятилетнего паспорта, который сделать и проще, и дешевле», — пояснили в АТОР.