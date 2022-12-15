Италия перестанет оформлять визы россиянам с загранпаспортами старого образца

В организации добавили, что в регионах же распространенность загранпаспортов нового образца не столь широка. «Люди считают, что для поездки в Турцию или Египет раз в год им будет достаточно и пятилетнего паспорта, который сделать и проще, и дешевле», — пояснили в АТОР.