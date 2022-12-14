Джейсон Момоа и Джон Сина снимутся в комедии «Killer Vacation»

Американские актеры Джейсон Момоа («Аквамен») и Джон Сина («Бамблби») снимутся в экшн-комедии «Killer Vacation» («Убийственный отпуск»), которую снимет студия Warner Bros. Об этом сообщил Variety.
Сюжет фильма пока держится в секрете. Артисты, как сообщило издание, познакомились на съемках десятого «Форсажа», после чего решили поработать вместе над другим проектом.
Новая картина в фильмографии Момоа и Сины будет похожа по стилистике на приключенческий боевик «Правдивая ложь» Джеймса Кемерона, отметили источники СМИ. Сценарий ленты написали Марк и Брайан Ганны.
Продюсерами проекта выступят Джон Рикард и Питер Сафран. Последний занялся разработкой «Killer Vacation» еще до своего назначения главной DC Films вместе с Джеймсом Ганном.
Ранее Сафран выступал продюсером «Аквамена», а также сотрудничал с Синой при создании сериала «Миротворец» — спин-оффа «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна.