Адам Сэндлер получит награду Марка Твена за вклад в американский юмор

Американскому актеру Адаму Сэндлеру, известному по фильмам «Счастливчик Гилмор» и «50 первых поцелуев», вручат награду Марка Твена на торжественной церемонии 19 марта. Об этом сообщил Variety.
Премию присудят Сэндлеру за его влияние на американское общества, а именно — за его вклад в американский юмор. Награду актер получит от Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.
«Адам Сэндлер развлекал аудиторию более трех десятилетий своими фильмами, музыкой и своим существованием в качестве любимого актера шоу Saturday Night Live», — рассказала президент Центра Дебора Ф. Раттер.
Она отметила, что артист «создал персонажей, которые заставляли нас смеяться, плакать и плакать от смеха». «Я с нетерпением жду вечера, наполненного смехом, как ни один другой, когда мы отпразднуем его карьеру», — добавила Раттер.
Сэндлер получит копию бронзового бюста Марка Твена, оригинал которого создал Карл Герхардт в 1884 году. Актер присоединится к обладателям премии, среди которых — Тина Фэй, Дейв Шаппелл, Стив Мартин и Вупи Голдберг.