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В России покажут фильмы об израильском хореографе Охаде Нахарине и спектакль «Хора»
Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:55

В России представят программу «Охад Нахарин. Freedom of dance», посвященную жизни и творчеству выдающегося израильского хореографа Охада Нахарина. Мероприятия приурочены к 70-летию постановщика и пройдут в Москве, Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге с 16 по 28 декабря.

Зрители увидят документальные фильмы «Мистер Гага», рассказывающий
и о самом хореографе, и о его изобретении — танцевальном языке «Гага», и «Вне фокуса», посвященный репетициям знаменитого спектакля Нахарина «Deca Dance» (в 2013 году его показывали на Чеховском фестивале в Москве).

Главным событием программы станет премьера на большом экране спектакля «Хора». В нем участвуют 11 танцовщиков, которых никогда еще не видели российские зрители. Нахарин специально адаптировал постановку для большого экрана.

Расписание показов (с русскими субтитрами)

  • Москва, кинотеатр «Каро 11 Октябрь», 16–22 декабря
  • Петербург, кинотеатр «Аврора», 24–28 декабря
  • Новосибирск, кинотеатр «Победа», 24–25 декабря
  • Екатеринбург, «Ельцин-центр», 24–25 декабря

Купить билеты на московские показы можно здесь. Чтобы найти сеансы в своем городе, смените Москву на нужный вам.

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Охад Нахарин
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