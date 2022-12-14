В России покажут фильмы об израильском хореографе Охаде Нахарине и спектакль «Хора»

Зрители увидят документальные фильмы «Мистер Гага», рассказывающий

и о самом хореографе, и о его изобретении — танцевальном языке «Гага», и «Вне фокуса», посвященный репетициям знаменитого спектакля Нахарина «Deca Dance» (в 2013 году его показывали на Чеховском фестивале в Москве).