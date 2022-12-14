«Россия» отправит в простой около ста пилотов, управляющих судном Airbus

Авиаперевозчик «Россия» направит в простой около трети пилотов всех своих самолетов Airbus — это примерно сто человек. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на приказ замдиректора компании по управлению персоналом.
Такое решение «Россия» приняла, чтобы не допустить массовых сокращений. Они в свою очередь могут возникнуть из‑за «чрезвычайных обстоятельств, влияющих на финансово-хозяйственную деятельность авиакомпании».
Пилотов будут отправлять в простой ежемесячно в период с 1 января по 31 марта, сказал источник «Коммерсанта» в авиакомпании. Они будут получать две трети оклада. Другой собеседник газеты заявляет, что речь идет о еженедельном отстранении трети пилотов.
При этом председатель Межрегионального профсоюза пилотов Оксана Власенко считает, что решение о простое может носить дискриминационный характер. Он затронет пилотов только Airbus, несмотря на то что налет на этих самолетах сопоставим или немного уступает налету на Boeing.
Президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов добавил, что «Аэрофлот» также сокращает количество рейсов на Airbus. По его словам, это может быть связано с тем, что запчасти для Boeing легче найти.