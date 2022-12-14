США обвинили пятерых россиян в закупке техники для оборонной промышленности России в обход санкций

В Минюсте заявляют, что Ипполитов получал запросы на электронные компоненты, затем поручал их закупку и вывоз Гринину и Скворцовой, которые с помощью Лившица и через подставные компании и счета финансировали операции. Проживавший в Эстонии Конощенок якобы получал необходимые товары и переправлял их в Россию. А Брайман и Ермоленко, живущие в США, помогали подделывать документы и организовывать логистику электронных компонентов.