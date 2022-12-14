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США обвинили пятерых россиян в закупке техники для оборонной промышленности России в обход санкций
Виктория Шанина
Сегодня в 11:06

Власти США предъявили обвинения пятерым россиянам и двоим американцам в сговоре с целью закупки электронных компонентов и техники для оборонной промышленности России в обход санкций. Об этом сообщается на официальном сайте американского Министерства юстиции.

Обвиняемые — граждане РФ Евгений Гринин, Алексей Ипполитов, Борис Лившиц, Светлана Скворцова и Вадим Конощенок, а также граждане США Алексей Брайман и Вадим Ермоленко. Каждому из них может грозить до 30 лет лишения свободы.

Фигурантам дела предъявили обвинения по 16 пунктам. Среди прочего их обвиняют в сговоре с целью получить от компаний США технологии военного и двойного назначения, а также с целью контрабанды патронов для снайперского оружия в нарушение санкций.

По версии Минюста, обвиняемые были связаны с компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал», которые якобы контролируются российскими спецслужбами. Кроме того, министерство считает, что Вадим Конощенок — сотрудник ФСБ.

«Ответчики, как предполагается, создали продвинутую сеть снабжения, которая незаконно получала важные американские технологии для облегчения работы российской военной машины», — заявил прокурор Бреон Пис.

В Минюсте заявляют, что Ипполитов получал запросы на электронные компоненты, затем поручал их закупку и вывоз Гринину и Скворцовой, которые с помощью Лившица и через подставные компании и счета финансировали операции. Проживавший в Эстонии Конощенок якобы получал необходимые товары и переправлял их в Россию. А Брайман и Ермоленко, живущие в США, помогали подделывать документы и организовывать логистику электронных компонентов.

Отмечается, что Конощенок был задержан в Эстонии, американские власти работают над его экстрадицией. Ермоленко и Брайман задержаны в США. Четыре россиянина остаются на свободе.

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Светлана СкворцоваВадим Ермоленко
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