Аргентина стала первым финалистом ЧМ-2022

Сборная Аргентины по футболу обыграла Хорватию со счетом 3:0 и вышла в финал чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает Би-би-си.
Счет открыл Лионель Месси на 34-й минуте матча, реализовав пенальти. Бросок был назначен после того, как вратарь Хорватии Доминик Ливакович сбил с ног в штрафной площадке нападающего Хулиана Альвареса.
Позже Альварес прошел с мячом почти через все поле и забил второй гол. Третий мяч тоже забросил Хулиан Альварес после передачи Месси.
В финале ЧМ-2022 Аргентина сыграет с победителем матча Франция — Марокко, который состоится 14 декабря в 22.00 по московскому времени. Финальная встреча пройдет 18 декабря.
Аргентина выигрывала чемпионат мира по футболу дважды — в 1978 и 1986 годах. В финал сборная в последний раз выходила в 2014 году.