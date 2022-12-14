Стивен Спилберг рассказывает о создании своих фильмов в новом трейлере «Фабельманов»

В сети появился новый трейлер фильма Стивена Спилберга «Фабельманы». Его опубликовали на ютьюб-канале Rotten Tomatoes Trailers.
В ролике режиссер, подаривший миру «Инопланетнина», «Цветы лиловые полей», «Искусственный разум» и «Империю солнца», раскрывает секрет своих фильмов и объясняет, почему «Фабельманы» — особый для него проект.
«Большинство моих картин были отражением того, что происходило со мной. Но „Фабельманы“ в этом отношении оказались не метафорой, а воспоминанием», — пояснил кинематографист.
Спилберг поставил фильм частично по событиям из собственного детства. В нем можно увидеть героев, чьими прототипами стали родственники режиссера: его мать, отец и дядя. Сценарий картины кинематографист написал сам совместно с Тони Кушнером.
В нем он рассказал историю мальчика Сэмми, который влюбляется в кино после того, как родители дарят ему камеру. Его дальнейшая жизнь, согласно сюжету, оказывается неразрывно связана с кинематографом.
Сэмми в фильме сыграл Гэбриэль ЛаБелль, роль его родителей исполнили Мишель Уилльямс и Пол Дано. В образе дяди мальчика выступил Сет Роген. Также в картине снялись Дженни Берлин, Джулия Баттерс, Робин Бартлетт, Кили Карстен, Джад Хирш и Оукс Фегли.