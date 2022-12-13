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В Канаде фигуристам разрешили формировать пары из спортсменов одного пола
Юлия Онодэра
Сегодня в 22:46

Федерация фигурного катания Канады разрешила спортсменам выступать на национальных турнирах в парах, состоящих из атлетов одного пола. Об этом организация рассказала на своем сайте.

Таким образом федерация выступила за гендерное многообразие в спорте. Она внесла изменения в понятие «команда» в парном катании и танцах на льду. Теперь оно будет обозначать «двух фигуристов», а не женщину и мужчину.

«Это определение противоречило концепции Skate Canada в рамках инициативы „Фигурное катание для всех“ и приверженности федерации недискриминации», — пояснили в организации.

По мнению представителей федерации, новые правила откроют возможности для приобщения к спорту для многих любителей фигурного катания в Канаде. Кроме того, они внесут вклад в принятие различных гендерных идентичностей, считает президент Skate Canada Карен Батчер.

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