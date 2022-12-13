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В России утвердили ГОСТ для электросамокатов: они не должны быть быстрее 25 км/ч
Денис Ламехов
Сегодня в 20:03

В России утвердили ГОСТ для зарубежных и российских производителей электросамокатов, гироскутеров и моноколес, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Росстандарт.

В документе устройства объединены под аббревиатурой ЭСИМ — электронные средства индивидуальной мобильности. Госстандарт устанавливает требование к их максимальной скорости — она составит 25 км/ч. Кроме того, потребуются опции определения геопозиции транспортных средств и их автоматического замедления в парках.

Согласно ГОСТУ, аккумуляторы должны быть сконструированы так, чтобы исключить любой риск повреждения и возгорания. ЭСИМам необходимо иметь пешеходный режим (скорость не более 8 км/ч) и фары. Двигаться задним ходом можно будет не быстрее 6 км/ч и со звуковым сигналом.

Помимо этого, сигналом должны сопровождаться неисправности в работе устройств. За предотвращение угона будут отвечать замки, ключи и электронные решения.

Собеседник «Известий», представитель сервиса кикшеринга Urent, отметил, что сейчас ГОСТ носит рекомендательный характер. Однако, по его словам, госстандарт может стать первым шагом к формированию обязательного технического межгосударственного регламента.

«Стандарт достаточно строгий, но в целом требования адекватны», — заявили в Urent. Там, а также в «Яндекс Go» и Whoosh рассказали газете, что их электросамокаты уже соответствуют требованиям принятого ГОСТа.

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