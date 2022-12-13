В России утвердили ГОСТ для электросамокатов: они не должны быть быстрее 25 км/ч

Согласно ГОСТУ, аккумуляторы должны быть сконструированы так, чтобы исключить любой риск повреждения и возгорания. ЭСИМам необходимо иметь пешеходный режим (скорость не более 8 км/ч) и фары. Двигаться задним ходом можно будет не быстрее 6 км/ч и со звуковым сигналом.