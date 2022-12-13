В Госдуме предложили привлекать школьников к труду с разрешения родителей

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова предложила разрешить привлекать школьников к труду, если родители детей не будут против. Об этом сообщило РИА «Новости».
По мнению Казаковой, статью, запрещающую привлечение учащихся к труду, нужно «изменить в позитивную сторону». Такое мнение она высказала во время обсуждения инициатив по трудовому воспитанию детей.
Оно прошло после того, как член Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов подготовить соответствующий законопроект, учитывающий возможный вклад школы в трудовое воспитание.
Казакова отметила, что к инициативе не следует относиться как к «использованию труда» несовершеннолетних. Кроме того, она добавила, что школьники уже выполняют некоторые трудовые задачи, например, дежурят в классах и убирают тарелки в столовой.