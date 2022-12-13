Реклама
Новости
В Госдуме предложили привлекать школьников к труду с разрешения родителей
Юлия Онодэра
Сегодня в 19:30

Глава комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова предложила разрешить привлекать школьников к труду, если родители детей не будут против. Об этом сообщило РИА «Новости».

По мнению Казаковой, статью, запрещающую привлечение учащихся к труду, нужно «изменить в позитивную сторону». Такое мнение она высказала во время обсуждения инициатив по трудовому воспитанию детей.

Оно прошло после того, как член Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов подготовить соответствующий законопроект, учитывающий возможный вклад школы в трудовое воспитание.

Казакова отметила, что к инициативе не следует относиться как к «использованию труда» несовершеннолетних. Кроме того, она добавила, что школьники уже выполняют некоторые трудовые задачи, например, дежурят в классах и убирают тарелки в столовой.

расскажите друзьям
теги
Госдума
люди
Вячеслав ВолодинОльга Казакова
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»