В кинотеатре «Пионер» покажут «Молодость» Соррентино и «На близком расстоянии» Добрыгина

В кинотеатре «Пионер» 13 декабря покажут драму Паоло Соррентино «Молодость», а 14 декабря — триллер Григория Добрыгина «На близком расстоянии». Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы кинопоказов.
Обе картины будут продемонстрированы в рамках фестиваля «Выбор „Пионера“». Специально для него кураторы кинотеатра выбрали ленты, главные герои которых оказываются в месте, которое на первый взгляд кажется заурядным.
«Дорогой отель, ставший пристанищем для доживающих свой век звезд и богачей. И московская квартира, превращающаяся в страшное место и связывающая странными отношениями обеспеченную женщину и курьера из Центральной Азии», — пояснили они.
В «Молодости» зрители смогут увидеть таких актеров, как Харви Кейтель, Майкл Кейн, Рейчел Вайс и Пол Дано. Фильм покажут на английском языке с русскими субтитрами, его представит куратор Сергей Сдобнов.
«На близком расстоянии» — последняя на данный момент режиссерская работа Добрыгина, рассказывающая о жизни актрисы во время начала пандемии. Главные роли в ленте исполнили Ксения Раппопорт и Нурбол Уулу Кайратбек.
Приобрести билеты на кинопоказы можно на сайте «Афиши». «Молодость» можно посмотреть по цене 600 рублей, «На близком расстоянии» — 500 рублей.