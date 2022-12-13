Аниме-фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» увидит свет летом 2023 года

Анимационная лента японского мультипликатора Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» («How Do You Live?»/«Kimi wa dou ikiru ka?») выйдет 14 июля 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.
Агентство не уточняет, справедлива ли указанная дата только для японского релиза или затрагивает весь мир. Также неизвестно, запланирован ли прокат в российских кинотеатрах.
В основе сценария фильма — одноименная книга писателя Есино Гэндзабуро, вышедшая в 1937-м и считающаяся в Японии классикой детской литературы. В центре повествования — фигура пятнадцатилетнего подростка по имени Дзюнъити Хонда.
Его прозвище Копер-кун, производное от имени астронома Николая Коперника. Хонда недавно потерял отца. Он задумывается над сложными темами: судьбы общества и его будущее, отношения между людьми, взгляды на вещи.
В 2013-м, после выхода аниме «Ветер крепчает», Хаяо Миядзаки объявил об окончании карьеры. Однако летом 2015 года стало известно, что он создает новую короткометражку о гусенице по имени Боро — два года спустя лента вышла на экраны.
В 2017 году студия Ghibli объявила, что Миядзаки работает над новым полнометражным мультфильмом — им в итоге и станет «Как поживаете?». Ожидается, что этот проект будет последним в фильмографии японского режиссера.