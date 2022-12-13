Аниме-фильм Хаяо Миядзаки «Как поживаете?» увидит свет летом 2023 года

В 2013-м, после выхода аниме «Ветер крепчает», Хаяо Миядзаки объявил об окончании карьеры. Однако летом 2015 года стало известно, что он создает новую короткометражку о гусенице по имени Боро — два года спустя лента вышла на экраны.