Путин поручил популяризовать героев российского фольклора, отвечающих традиционным ценностям

Владимир Путин поручил правительству заняться популяризацией героев российской истории и фольклора, отвечающих традиционным ценностям. Об этом говорится в перечене поручений по итогам встречи с историками и представителями традиционных религий России, опубликованном на сайте Кремля.
Популяризовать традиционных героев планируют через «изобразительную, печатную, сувенирную и другую тиражированную продукцию и товары народного потребления». Ответственный за исполнение требования — Михаил Мишустин, срок выполнения — 15 мая 2023 года.
К этой же дате кабмин вместе с РАН, Российским историческим обществом, РВИО и обществом «Знание» должны подготовить доклад о разработанных «механизмах популяризации в молодежной среде современных научных знаний, прежде всего связанных с историей России».
Проблему популяризации отечественных героев истории и фольклора на встрече с Путиным подняла политолог Наталья Нарочницкая. Она посетовала, что не может найти в продаже футболки с русскими богатырями или героями сказок в подарок внукам. А в магазинах «только Бэтмен, Спайдермен, всякие монстры», отметила она. По мнению Нарочницкой, настольные игры, мультфильмы, книги должны рассказывать детям о Дмитрии Донском, Александре Невском и других героях.