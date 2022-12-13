Путин поручил популяризовать героев российского фольклора, отвечающих традиционным ценностям

Проблему популяризации отечественных героев истории и фольклора на встрече с Путиным подняла политолог Наталья Нарочницкая. Она посетовала, что не может найти в продаже футболки с русскими богатырями или героями сказок в подарок внукам. А в магазинах «только Бэтмен, Спайдермен, всякие монстры», отметила она. По мнению Нарочницкой, настольные игры, мультфильмы, книги должны рассказывать детям о Дмитрии Донском, Александре Невском и других героях.