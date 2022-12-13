Netflix выпустит фильм по мотивам манги «Моя геройская академия»

Японский мангака Кохэй Хорикоси начал выпускать «Мою геройскую академию» в 2014 году. В манге он рассказал о мальчике, родившемся без сверхспособностей в мире, где они стали обычным явлением. Согласно сюжету, мальчик получает суперсилы после встречи со своим кумиром и решает поступить в академию для героев.