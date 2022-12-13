Netflix выпустит фильм по мотивам манги «Моя геройская академия»

Стриминговый сервис Netflix выпустит фильм по мотивам манги Кохэя Хорикоси «Моя геройская академия». Об этом компания рассказала в своем блоге.
Разработкой картины займется киностудия Legendary Entertainment, известная по «Темному рыцарю», «Началу», «Дюне» и «Эноле Холмс». Сценарий ленты напишет Джоби Харольд, работавший над «Армией мертвецов» и «Наркозом».
Режиссером и исполнительным продюсером киноадаптации выступит японский кинематографист Шинсуке Сато, в последние годы занимавшийся сериалом «Алиса в Пограничье». Также продюсерами фильма станут Мэри Пэрент и Алекс Гарсия.
Японский мангака Кохэй Хорикоси начал выпускать «Мою геройскую академию» в 2014 году. В манге он рассказал о мальчике, родившемся без сверхспособностей в мире, где они стали обычным явлением. Согласно сюжету, мальчик получает суперсилы после встречи со своим кумиром и решает поступить в академию для героев.
Комикс экранизировали в формате аниме-сериала, который показывали с 2016 по 2021 год. По мотивам манги также выпустили три мультфильма, они вышли в 2018, 2019 и 2021 году.