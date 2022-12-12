В США в возрасте 85 лет скончался композитор Анджело Бадаламенти — автор музыки к сериалу «Твин Пикс», а также фильмам «Синий вельвет», «Малхолланд Драйв», «Пляж» и «Шоссе в никуда». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Бадаламенти, согласно словам его племянницы Френсис, умер от естественных причин у себя дома в Нью-Джерси в окружении родных. Смерть композитора наступила в воскресенье, 11 декабря.
Анджело Бадаламенти родился в Бруклине 22 марта 1937 года. Он происходил из семьи эмигрантов из Италии. Еще в детстве будущий композитор увлекся оперой и классической музыкой, начал учиться игре на фортепиано.
В подростковом возрасте Бадаламенти аккомпанировал певцам на курортах в горах Катскилл, а затем поступил в Манхэттенскую школу музыки. В середине 1980-х его пригласили быть учителем пения для актрисы Изабеллы Росселлини — тогда же Бадаламенти познакомился с режиссером Дэвидом Линчем.
В результате музыкант написал музыку для фильма Линча «Синий вельвет», к съемкам которого как раз и готовилась Росселлини. В дальнейшем Бадаламенти неоднократно вновь сотрудничал с Линчем, а также создавал музыку для картин других режиссеров.
Среди его работ — композиции к «Кошмару на улице Вязов 3», «Городу потерянных детей», «Жороге на Арлингтон», «Долгой помолвке», «Сталинграду». Кроме того, Бадаламенти сотрудничал с Pet Shop Boys, Марианной Фэйтфулл, Дэвидом Боуи, Ниной Симон, Полом Маккартни, Лайзой Минелли и другими артистами.