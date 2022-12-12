В подростковом возрасте Бадаламенти аккомпанировал певцам на курортах в горах Катскилл, а затем поступил в Манхэттенскую школу музыки. В середине 1980-х его пригласили быть учителем пения для актрисы Изабеллы Росселлини — тогда же Бадаламенти познакомился с режиссером Дэвидом Линчем.