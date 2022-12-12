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Тимоте Шаламе рассказал о завершении съемок второй части «Дюны»
Юлия Онодэра
Вчера в 23:55

Американский актер Тимоте Шаламе заявил, что съемки второй части фильма Дени Вильнева «Дюна» завершились. Артист написал об этом в подписи к фотографии в инстаграме*, на которой он запечатлен вместе с отцом на фоне пустыни.

Шаламе не рассказал ничего о ходе или итогах съемочного процесса. Финальные сцены картины были отсняты предположительно в Иордане — фото оттуда актер публиковал в своих соцсетях ранее.

Всего съемки сиквела продолжались около пяти месяцев. Они прошли в Будапеште, Абу-Даби и Италии. В них приняли участие Зендая, Хавьер Бардем, Ребекка Фергюсон, Флоренс Пью, Леа Сейду, Дейв Батиста и Кристофер Уокен.

Премьера ленты «Дюна: Часть вторая» запланирована на 3 ноября 2023 года. Фильм будет продолжением первой части франшизы. В его основе ляжет вторая половина романа Фрэнка Герберта, написанного в 1965 году.

*Instagram принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской. Ее деятельность на территории страны запрещена.

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