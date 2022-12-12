Россия заплатила взносы в бюджет ООН

Россия внесла регулярные взносы в бюджет Организации объединенных наций, рассказал заместитель генсекретаря ООН Фархан Хак. Его цитирует ТАСС.
Хак поблагодарил российские власти, сказав на русском языке «Спасибо» и уточнив, что чек от платежа России — 140-й по счету, последний к текущему моменту. Всего членами организации являются 193 страны — почти все суверенные государства мира.
5 декабря замглавы российского МИДа Сергей Вершинин заявил, что санкции создают трудности для внесения взносов, однако Россия «эти обязательства выполняла и будет выполнять». В апреле РФ вышла из двух структур ООН: Совета по правам человека и Всемирной туристской организации.