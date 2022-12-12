В Иране публично казнили второго участника протестов

«Эти казни — явная попытка запугивания не потому, что люди совершили преступления, а просто потому, что они высказывают свои взгляды на улицах, только потому, что они, как и мы, хотят жить в условиях свободы», — сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.