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В Иране публично казнили второго участника протестов
Юлия Онодэра
Сегодня в 18:59

В Иране публично казнили участника антиправительственных митингов — 23-летнего Маджидреза Рахнаварда. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на иранские власти.

Рахнаварда повесили в городе Мешхед за «вражду против Бога». Молодого человека признали виновными в нападении с ножом и убийстве двух членов проправительственного полувоенного формирования «Басидж».

Участников этой организации власти привлекли к подавлению массовых протестов, которые начались в середине сентября после гибели девушки Махсы Амини вскоре после ареста полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.

Казнь Рахнаварда стала уже вторым случаем смертельного приговора, приведенного в исполнение публично. 8 декабря в Иране казнили еще одного 23-летнего мужчину — Мохсена Шекари. Его также осудили за «вражду против Бога» и нападение на участника «Басидж».

По мнению правозащитников, обоих казненных осудили без соблюдения надлежащих правовых процедур. «Рахнаварда приговорили к смерти на основании выбитых признаний», — заявил глава Iran Human Rights Махмуд Амири-Могаддам.

Он добавил, что в Иране вынесли уже «десяток смертных приговоров». В МИД Германии заявили, что в связи с этим ЕС согласует новый пакет санкций в отношении властей страны.

«Эти казни — явная попытка запугивания не потому, что люди совершили преступления, а просто потому, что они высказывают свои взгляды на улицах, только потому, что они, как и мы, хотят жить в условиях свободы», — сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

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Анналена Бербок
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