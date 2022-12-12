В Иране публично казнили второго участника протестов

В Иране публично казнили участника антиправительственных митингов — 23-летнего Маджидреза Рахнаварда. Об этом сообщила «Русская служба Би-би-си» со ссылкой на иранские власти.
Рахнаварда повесили в городе Мешхед за «вражду против Бога». Молодого человека признали виновными в нападении с ножом и убийстве двух членов проправительственного полувоенного формирования «Басидж».
Участников этой организации власти привлекли к подавлению массовых протестов, которые начались в середине сентября после гибели девушки Махсы Амини вскоре после ареста полицией нравов за неправильное ношение хиджаба.
Казнь Рахнаварда стала уже вторым случаем смертельного приговора, приведенного в исполнение публично. 8 декабря в Иране казнили еще одного 23-летнего мужчину — Мохсена Шекари. Его также осудили за «вражду против Бога» и нападение на участника «Басидж».
По мнению правозащитников, обоих казненных осудили без соблюдения надлежащих правовых процедур. «Рахнаварда приговорили к смерти на основании выбитых признаний», — заявил глава Iran Human Rights Махмуд Амири-Могаддам.
Он добавил, что в Иране вынесли уже «десяток смертных приговоров». В МИД Германии заявили, что в связи с этим ЕС согласует новый пакет санкций в отношении властей страны.
«Эти казни — явная попытка запугивания не потому, что люди совершили преступления, а просто потому, что они высказывают свои взгляды на улицах, только потому, что они, как и мы, хотят жить в условиях свободы», — сказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.