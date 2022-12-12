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В Московской консерватории исполнят избранные сочинения Мориса Равеля
Денис Ламехов
Сегодня в 17:27

10 февраля 2023 года в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского прозвучат избранные сочинения французского композитора Мориса Равеля. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Произведения мастера, прошедшего путь от импрессионистских исканий до обращения к неоклассике, исполнят пианистка Екатерина Мечетина и симфонический оркестр «Русская филармония» под управлением Фабио Мастранджело.

Начало мероприятия: 19.00. Адрес Большого зала консерватории: Большая Никитская, 13. Билеты — на «Афише».

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