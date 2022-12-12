В Московской консерватории исполнят избранные сочинения Мориса Равеля

10 февраля 2023 года в Большом зале Московской государственной консерватории имени П.И.Чайковского прозвучат избранные сочинения французского композитора Мориса Равеля. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.
Произведения мастера, прошедшего путь от импрессионистских исканий до обращения к неоклассике, исполнят пианистка Екатерина Мечетина и симфонический оркестр «Русская филармония» под управлением Фабио Мастранджело.
Начало мероприятия: 19.00. Адрес Большого зала консерватории: Большая Никитская, 13. Билеты — на «Афише».