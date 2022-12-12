Он родился в 1942 году. С 1981-го трудился в основанной Джорджем Лукасом студии визуальных эффектов Industrial Light & Magic. Спустя два года после старта работы свет увидело одно из самых известных творений Миллера — золотое бикини принцессы Леи, в котором она появляется в заключительном, шестом эпизоде оригинальных «Звездных войн» — «Возвращении джедая». В 2015-м комплект был продан на аукционе за 96 тыс. долларов.