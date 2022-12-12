Голливудский дизайнер и скульптор Ричард Миллер умер в возрасте 80 лет, пишет The Hollywood Reporter.
Художник скончался спустя два дня после собственного юбилея. Ранее ему был поставлен онкологический диагноз (какой, на данный момент неизвестно) — Миллер долгое время получал уход и лечение в хосписе.
Он родился в 1942 году. С 1981-го трудился в основанной Джорджем Лукасом студии визуальных эффектов Industrial Light & Magic. Спустя два года после старта работы свет увидело одно из самых известных творений Миллера — золотое бикини принцессы Леи, в котором она появляется в заключительном, шестом эпизоде оригинальных «Звездных войн» — «Возвращении джедая». В 2015-м комплект был продан на аукционе за 96 тыс. долларов.
Как уточняет THR, всего на счету Миллера дизайн различных предметов и спецэффектов для 55 кинолент. Среди них — «Кто подставил кролика Роджера?», «Джуманджи» и трилогия «Пираты Карибского моря». В частности, он разработал внешний вид бороды капитана «Летучего голландца» Дейви Джонса — за визуальные эффекты к ленте «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца» Industrial Light & Magic получила премию «Оскар».