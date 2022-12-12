РКН заблокировал почти 15 тыс. сайтов за неделю

За неделю с 5 по 11 декабря в России был заблокирован доступ к 14,8 тыс. сайтов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные правозащитной организации «Роскомсвобода».
Отмечается, что в течение 2022 года Роскомнадзор блокировал в среднем по 4,9 тыс. сайтов. Таких массовых блокировок в России не было с 2018 по 2021 год.
В период с 23 по 30 апреля 2018 года на фоне решения о блокировке Telegram были запрещены доступы к 13,4 тыс. ресурсов. В апреле 2021-го во время протестов в поддержку Алексея Навального за неделю заблокировали 18,1 тыс. сайтов.
В декабре 2022 года 60% блокировок проводились на основании судебных решений, в течение года — 35%. 2,1 тыс. ресурсов заблокировали по решениям некоего ведомства.
«Предположительно, это Генпрокуратура, потому что именно она у нас „вдруг“ исчезла из выгрузок», — сказала пресс-секретарь «Роскомсвободы» Наталья Малышева.