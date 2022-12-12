РКН заблокировал почти 15 тыс. сайтов за неделю

В период с 23 по 30 апреля 2018 года на фоне решения о блокировке Telegram были запрещены доступы к 13,4 тыс. ресурсов. В апреле 2021-го во время протестов в поддержку Алексея Навального за неделю заблокировали 18,1 тыс. сайтов.