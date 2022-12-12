«Книги центру Москвы не нужны»: востоковедческую библиотеку имени Волошина собираются ликвидировать

Востоковедческая библиотека имени Максимилиана Волошина — одна из старейших в Москве и единственная в стране, ее история начинается в 1918 году и, судя по намерениям городских властей, подходит к концу. Здание библиотеки хотят сдавать в аренду, а книги по востоковедению и культурному диалогу России и стран Востока попросили вывезти в другое место, сообщил хранитель восточных фондов Виктор Солкин в соцсетях.
«[Руководитель Объединения культурных центров ЦАО] Сергей Мельников — новоназначенный чиновник по культуре <…> — открыто говорит, что книги центру Москвы не нужны, что от них надо очистить пространство, а его сдать в аренду под кружки лепки из пластилина и танцы. Библиотеки слиты с домами культуры и, к сожалению, возглавили это бездарное и абсолютно искусственное объединение далекие от культуры люди, которые раньше организовывали аренду в ДК», — эмоционально написал Солкин 5 декабря.
«Востоковедное направление библиотеки имени Волошина [решили] закрыть как непрофильное. <…> Мы с таким подходом не согласились, поэтому нам предложили в ультимативной форме забрать свои вещи и убраться из библиотеки», — вкратце описал конфликт руководитель «Волошинки» Сергей Куприянов.
Солкин уточнил, что на месте центра планируют сделать районную библиотеку, лекции и выставки требуют проводить в других местах, а книжный фонд из 50 тыс. единиц — «списать и закрыть в подвале». «Готовятся приказы, согласно которым сотрудников библиотек ЦАО можно переводить из любой библиотеки в другую, в рамках округа, без учета их специализации и знаний», — рассказал он о судьбе работников «Волошинки».
Как ликвидируют «Волошинку» и кто ее защищает
5 декабря Солкин сообщил, что библиотеку имени Волошина по решению департамента культуры Москвы ликвидируют. Уже с 6 декабря власти требуют вывезти книги. Произведения искусства Древнего Египта, которые на безвозмездной основе годами экспонировались в залах «Волошинки», пришлось вернуть частным коллекционерам. 20 декабря сотрудников библиотеки переведут в другие учреждения и тем самым «уничтожат коллектив», складывавшийся долгое время.
«Появится [на месте „Волошинки“] еще одна банальная, типовая муниципальная библиотека, удобная для арендодателей. Правда, там останутся красивые стены, выкрашенные нашими руками. <…> Как объяснить манкуртам, что библиотека не может уничтожать книги, музеи — жечь живописные полотна, а врачи — убивать пациентов?», — выражал недовольство сотрудник библиотеки.
Ликвидация библиотеки привлекла внимание горожан и общественных деятелей. Актриса и заместитель главы думского комитета по культуре Елена Драпеко обратилась к мэру Москвы Сергею Собянину: «Директору в настоятельной форме предложили уволиться, полностью остановить программы по востоковедению и сохранению памятников культурного наследия, закрыть уникальный лекторий, остановить все выставочные проекты, а также проекты по социализации инвалидов. Прошу вас вмешаться в ситуацию и остановить списание книжного фонда, ведущее к уничтожению библиотеки и значимого культурного центра».
При этом сам Собянин в 2018 году поздравлял работников с юбилеем «Волошинки» и отмечал, что библиотека является «уникальным проводников в мир культуры Востока», который хранит в том числе «архивы крупных отечественных востоковедов», например, вещи из собрания арабиста, который был личным переводчиком Никиты Хрущева, Олега Ковтуновича.
В комментариях к постам Солкина пользователи, посещавшие бесплатные лекции или просто бывавшие в библиотеке, выражают поддержку и готовность подписать петицию против закрытия. Солкин, в свою очередь, призывает написать электронное обращение в правительство Москвы.
Как прошла встреча чиновника Мельникова с защитниками «Волошинки»
12 декабря в библиотеку приехала заместитель Сергея Мельникова по библиотечной работе Валентина Слюсарчук, написал Солкин. Ее встретили «множество возмущенных жителей», муниципальный депутат Сергей Митрохин и адвокат Александр Вержбицкий, а также телекамеры.
Сам Мельников в «Волошинку» не приехал, зато предварительно прислал охрану, которая не давала заслуженному художнику России Александру Беглову забрать свои картины в знак протеста против ликвидации, рассказал Солкин. Глава управления по развитию культурных центров Михаил Кочерга, разговаривая по телефону с депутатом Митрохиным, уверял, что у «Волошинки» не заберут востоковедческую специализацию, и сбросил трубку после просьбы прокомментировать обращение депутатки Драпенко к Собянину.
По словам Солкина, в самом Объединении культурных центров ЦАО многие выражают поддержку «Волошинке», но непублично — «боятся потерять свои места». «Все с болью и сожалением говорят о последовательном уничтожении библиотек Москвы, трансформации их из актуальных центров знаний в примитивные досуговые центры», — делится Солкин.
В этот же день, 12 декабря, в библиотеке имени Волошина началась инициированная Мельниковым инвентаризация.
Директор библиотеки Сергей Куприянов сравнил будущее «Волошинки» с «Почтой России»: в отделениях почты «с некоторых пор торгуют макаронами, крупами и консервами», а в библиотеке будут «за деньги обучать сальсе или проводить курсы йоги» по соседству с читальным залом.
«На всех последних совещаниях отмечалось, что наша библиотека работает хорошо, но руководитель ее слишком выпендривается, не хочет принимать стандарт, делать библиотеку, такой, как и другие, — одинаковой», — сетовал Куприянов. По его словам, некоторые книги он забрал к себе домой, потому что покупал их для библиотеки за свои деньги.