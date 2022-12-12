«Книги центру Москвы не нужны»: востоковедческую библиотеку имени Волошина собираются ликвидировать

«[Руководитель Объединения культурных центров ЦАО] Сергей Мельников — новоназначенный чиновник по культуре <…> — открыто говорит, что книги центру Москвы не нужны, что от них надо очистить пространство, а его сдать в аренду под кружки лепки из пластилина и танцы. Библиотеки слиты с домами культуры и, к сожалению, возглавили это бездарное и абсолютно искусственное объединение далекие от культуры люди, которые раньше организовывали аренду в ДК», — эмоционально написал Солкин 5 декабря.