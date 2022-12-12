Российский посол в Лондоне: королевской семье запретили общаться с дипломатами из России

Британской королевской семье рекомендовано не общаться с российскими дипломатами. Об этом в интервью «Известиям» рассказал посол России в Лондоне Андрей Келин.
Журналист спросил Келина, поддерживают ли сотрудники дипмиссии какой‑либо контакт с новым королем Великобритании Карлом III. Он ответил: «Нет, и я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством».
Однако посольство России сохраняет связи с Foreign Office (британское Министерство иностранных дел). «Нам не идут навстречу с распростертыми объятиями, но мы поддерживаем диалог», — сказал Келин.
Разрыв дипломатический отношений — это «крайняя мера», следом за которой идут «военные отношения». Это не в интересах Лондона и Москвы, уверен посол.
«Что касается восстановления [отношений], все будет зависеть от дальнейшего продолжения СВО на Украине и от того, к чему это все придет», — добавил Андрей Келин.