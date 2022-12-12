Российский посол в Лондоне: королевской семье запретили общаться с дипломатами из России

Журналист спросил Келина, поддерживают ли сотрудники дипмиссии какой‑либо контакт с новым королем Великобритании Карлом III. Он ответил: «Нет, и я знаю, что членам королевской семьи рекомендовано не поддерживать и не вступать в контакты с российским посольством».