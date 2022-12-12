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Корабль Orion завершил облет Луны и успешно приводнился в Тихом океане
Виктория Шанина
Сегодня в 10:25

Капсула беспилотного космического корабля Orion, летавшего к Луне, успешно приводнилась у побережья Калифорнии в Тихом океане. Об этом в своем твиттере сообщило космическое агентство NASA, организовавшее полет.

«Преодолев 1,4 млн миль в космосе, облетев Луну и собрав данные, которые подготовят нас к отправке астронавтов в рамках будущих миссий, космический корабль вернулся домой», — пишет NASA.

NASA/Twitter

Orion был создан совместными усилиями США и Евросоюза. 16 ноября корабль стартовал с Земли в испытательный беспилотный полет с миссией «Артемида-1».

Миссия продолжалась 25 дней, за это время Orion успел дважды облететь луну. Теперь Nasa будет анализировать полученные в ходе испытания данные для допуска на корабль людей.

Экспедиция была запланирована как подготовка к будущим пилотируемым полетам. Предполагается, что миссия «Артемида-2» с экипажем состоится в 2024 году.

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